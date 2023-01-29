شكرا لقرائتكم تشريف ولي العهد البطولات الرياضية يجعلها بأعلى مستوى من الاحترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يعكس دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استضافة المملكة لأهم وكبرى المُنافسات الرياضية العالمية وحرصه على المُشاركة في عدد كبير منها ومن بينها سباقات فورمولا E العديد من الأبعاد الهامة التي تؤكد حرص سموه الشخصي على نجاح تلك المُنافسات بأعلى مستوى من الاحترافية في الإعداد والتجهيز والتنظيم.

تطوير صناعة البطولات

ويؤمن ولي العهد بأن استضافة المملكة لأهم المُنافسات العالمية ليس من باب الترف بل تطويرًا لصناعة مهمة سيكون لها مردودٌ إيجابي على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والسياحية في بلد تُمثل فيه شريحة الشباب 70% من إجمالي السكان، وهو ما سينعكس على دعم الاستثمار في القطاعات الواعدة والتنوع الاقتصادي وتنمية المواهب وتشجيعها وتطوير الكوادر الوطنية وتأهيلهم وخلق المزيد من الفرص للشباب والشابات.

طموحات الشباب

وتُمثل طموحات الشباب وآمالهم وتطلعاتهم لغدٍ أفضل هاجس يُلازم سمو ولي العهد الذي يسعى بكل جهد لتلبية تلك الآمال والتطلعات إيمانًا من سموه بأنهم عماد المُستقبل وأحد أهم المُرتكزات لتنفيذ رؤية 2030 وما تتضمنه من مُستهدفات.

يذكر أن ولي العهد شرف مساء اليوم سباق فورمولا إي الدرعية، والذي انطلقت جولاته على مدار يومين تحت مسمى سباق (كور الدرعية إي بري 2023) وذلك للمرة الخامسة على التوالي في المملكة.