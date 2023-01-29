شكرا لقرائتكم اختفاء شاب سعودي في أمريكا بعد دقائق من خروجه إلى الشارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت شرطة مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، إنه تم الإبلاغ عن فقدان شاب سعودي يبلغ 30 عامًا، وذلك بعد أن اختفى يوم 27 يناير قرابة الساعة العاشرة صباحًا.

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ملابسات القضية

وبحسب ما ورد، خرج الشاب مساء أمس مع أصدقائه، وذهب معهم إلى مكان يُسمى East Ninth، ووفقًا لأقوالهم، فقد ابتعد الشاب عنهم لمدة دقائق، لكنهم استشعروا غيابه.

وتابعوا أنهم قاموا بالبحث عنه ولم يتمكنوا من تحديد مكانه، مضيفين أن الخطورة من وجهة نظرهم أنه لا يتحدث الإنجليزية، وكان فقط في زيارة لأصدقائه.

مقتل الوليد الغريبي

ويُذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أيام قليلة من مقتل المبتعث السعودي، الوليد الغريبي في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الامريكية.

وعقبت سفارة المملكة على القضية قائلة إنها تابعت ببالغ الحزن والأسى، ومنذ اليوم الأول، وبالتنسيق مع القنصلية العامة، ملابسات مقتل الغريبي، مضيفة أنه قد تبين أنه قُتل على يد مواطنة أمريكية تسكن في أحد الطوابق العلوية للمنزل الذي يسكن فيه متابعات الخليج 365.

وأضاف البيان: تشير السفارة إلى أنه تم القبض على المتهمة وهي قيد التحقيقات حاليًا، مثمنةً ما تم من تعاون معها من قبل السلطات الأمنية الأمريكية في مدينة فيلادلفيا منذ وقوع هذا الحادث المؤسف، كما استكملت السفارة كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات المعنية الأمريكية لنقل جثمان الفقيد رحمة الله إلى المملكة.