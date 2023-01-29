السعودية اليوم / إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية



القدس المحتلة 07 رجب 1444 هـ الموافق 29 يناير 2023 م واس

أصيب فلسطينيان مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا فلسطينيا وصل لمستشفى ابن سينا في جنين بعد إصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة يعبد.

في السياق ذاته، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال على حاجز عسكري جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

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