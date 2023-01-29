شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتلقى صدمة كبرى عقب فشل ضم نجم الفتح في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر تلقى صدمة، بشأن فشل ضم نجم الفتح، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان النصر نجح في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والحارس الأرجنتيني أوغستين روسي، واللاعب نواف بوشل، في الميركاتو الشتويالجاري.

وكان النصر أعلن من قبل انتقال خالد الغنام للفتح على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وأن يعود اللاعب مُجددًا مطلع الموسم القادم.

النصر يفشل في ضم نجم الفتح

وكان النصر يرغب في ضم مراد باتنة لاعب الفتح، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولكن رئيس المركز الإعلامي لنادي الفتح، أكد أن باتنة مستمر داخل الفتح، واللاعب لا يرغب الرحيل عن صفوف النادي هذا الشتاء.

ونشر الإعلامي عبدالرحمن الفريح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": النصر لم يفاوض مراد باتنا إطلاقًا مقابلاعارة خالد الغنام لنادي الفتح.