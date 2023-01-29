شكرا لقرائتكم خبر كاوست تطرح تقنية جديدة لتعزيز أمن الالكترونيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صمم فريق علماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تقنية ناشئة حديثة تدعى (الأقفال المنطقية الواقية)، تعمل على تعزيز أمن وحماية الأجهزة الالكترونية، بحيث تشكل أنظمة أمان مدعمة ومدمجة في دوائرها بشكل مباشر، مما يساعد في صد الهجمات الضارة والتصدي لها.

ويمكن أن يبرز الجيل التالي من الأجهزة الالكترونية أنظمة أمان مدعمة ومدمجة في دوائرها بشكل مباشر، مما يساعد في صد الهجمات الضارة. وأظهر باحثو (كاوست) إمكانية دمج ما يسمى بـ(الأقفال المنطقية الواقية)، والتي تعتمد على فرع متقدم من الالكترونيات يسمى Spintronics، أو ما يعرف بـ (الكترونيات النقل الدوراني) أو (الالكترونيات الدورانية)، في الدوائر المتكاملة للرقائق الالكترونية لحماية أمن تلك الرقائق.

والـ Spintronics عبارة عن تقنية ناشئة تستغل الدوران الداخلي للالكترون والعزم المغناطيسي المرتبط به، إضافة إلى شحنته الالكترونية الأساسية. ويقدم مدير مختبرات التقنيات المبتكرة في الجامعة البروفيسور يحيى مسعود، تعريفا لها بقوله «الالكترونيات الدورانية هي مجال معني بدراسة الكيفية التي يمكن خلالها استغلال أحد الخواص الفيزيائية للالكترونات وهي الدوران، إضافة إلى شحنة الالكترون».

يشار إلى أن الالكترونات تدور حول الذرات، ولكنها تدور أيضا حول نفسها. كما أن لديها القدرة على الانتقال من مجال دوران إلى آخر. مما يمكننا من استغلال هذه الخاصية المميزة في صناعة الجيل التالي من محركات الأقراص الصلبة.

ويشير إلى الحاجة إلى ميزات الأمان التي تعتمد على الأجهزة تعكس الطبيعة العالمية.

مزايا الأجهزة القائمة على الدوران:

