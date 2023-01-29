شكرا لقرائتكم خبر كاوست تطرح تقنية جديدة لتعزيز أمن الالكترونيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويمكن أن يبرز الجيل التالي من الأجهزة الالكترونية أنظمة أمان مدعمة ومدمجة في دوائرها بشكل مباشر، مما يساعد في صد الهجمات الضارة. وأظهر باحثو (كاوست) إمكانية دمج ما يسمى بـ(الأقفال المنطقية الواقية)، والتي تعتمد على فرع متقدم من الالكترونيات يسمى Spintronics، أو ما يعرف بـ (الكترونيات النقل الدوراني) أو (الالكترونيات الدورانية)، في الدوائر المتكاملة للرقائق الالكترونية لحماية أمن تلك الرقائق.والـ Spintronics عبارة عن تقنية ناشئة تستغل الدوران الداخلي للالكترون والعزم المغناطيسي المرتبط به، إضافة إلى شحنته الالكترونية الأساسية. ويقدم مدير مختبرات التقنيات المبتكرة في الجامعة البروفيسور يحيى مسعود، تعريفا لها بقوله «الالكترونيات الدورانية هي مجال معني بدراسة الكيفية التي يمكن خلالها استغلال أحد الخواص الفيزيائية للالكترونات وهي الدوران، إضافة إلى شحنة الالكترون».
يشار إلى أن الالكترونات تدور حول الذرات، ولكنها تدور أيضا حول نفسها. كما أن لديها القدرة على الانتقال من مجال دوران إلى آخر. مما يمكننا من استغلال هذه الخاصية المميزة في صناعة الجيل التالي من محركات الأقراص الصلبة.
ويشير إلى الحاجة إلى ميزات الأمان التي تعتمد على الأجهزة تعكس الطبيعة العالمية.
مزايا الأجهزة القائمة على الدوران:
- الجهد التشغيلي المنخفض.
- عدم استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد.
- خيار محتمل لاستكشاف أمان الأجهزة الأخرى.
- مثالية لأداء مهمة القفل المنطقي.
كانت هذه تفاصيل خبر كاوست تطرح تقنية جديدة لتعزيز أمن الالكترونيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.