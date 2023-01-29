600 متنافس على الصيد المستدام في محمية الشمال

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وبين الشعلان أن محمية الشمال للصيد المستدام والتي تبعد 265 كلم عن منطقة حائل وتقع على مساحة 2000 كلم2 شمال شرق المملكة، تعد الأولى من نوعها، وتسعى إلى المحافظة على الحياة الفطرية، وتحقيق فرص اقتصادية وتطوير الفرص التنموية للمجتمع المحلي، إضافة إلى تطوير المنتج السياحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هذه المحمية ممارسة نشاط الصيد المنظم بأعداد محددة، والحد من الصيد غير القانوني من خلال توفير بدائل مستدامة، وتقليل الأثر على الحيوانات البرية في الطبيعة، وإحياء الموروث الشعبي.ومن جانبه أوضح المدير العام للمجتمع المحلي في الهيئة عبدالمجيد الضبعان أن من أبرز شروط الدخول في محمية الشمال للصيد المستدام إثبات التصاريح مع إلزام تزويد المحمية عن بيات الزائرين وألا يزيد عدد الأشخاص بالمخيم عن 25 شخصا، والتوقيع على إقرارات شروط المحمية، منوها أن أعداد المتقدمين للمسابقة تم ترشيحهم بناء على خوارزميه آلية إلى 600 متسابق موزعين على 10 فرق تتنافس يوميا.
أبرز شروط دخول المحمية:
- إثبات التصاريح.
- تزويد المحمية عن بيات الزائرين.
- ألا يزيد عدد الأشخاص بالمخيم عن 25.
- التوقيع على إقرارات شروط المحمية.
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