شكرا لقرائتكم خبر 600 متنافس على الصيد المستدام في محمية الشمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وصل عدد المتسابقين إلى 600 موزع على 10 فرق، دشن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الأمام تركي بن عبدالله الملكية، المهندس محمد الشعلان مسابقة الصيد المستدام في محمية الشمال للصيد المستدام.

وبين الشعلان أن محمية الشمال للصيد المستدام والتي تبعد 265 كلم عن منطقة حائل وتقع على مساحة 2000 كلم2 شمال شرق المملكة، تعد الأولى من نوعها، وتسعى إلى المحافظة على الحياة الفطرية، وتحقيق فرص اقتصادية وتطوير الفرص التنموية للمجتمع المحلي، إضافة إلى تطوير المنتج السياحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هذه المحمية ممارسة نشاط الصيد المنظم بأعداد محددة، والحد من الصيد غير القانوني من خلال توفير بدائل مستدامة، وتقليل الأثر على الحيوانات البرية في الطبيعة، وإحياء الموروث الشعبي.

ومن جانبه أوضح المدير العام للمجتمع المحلي في الهيئة عبدالمجيد الضبعان أن من أبرز شروط الدخول في محمية الشمال للصيد المستدام إثبات التصاريح مع إلزام تزويد المحمية عن بيات الزائرين وألا يزيد عدد الأشخاص بالمخيم عن 25 شخصا، والتوقيع على إقرارات شروط المحمية، منوها أن أعداد المتقدمين للمسابقة تم ترشيحهم بناء على خوارزميه آلية إلى 600 متسابق موزعين على 10 فرق تتنافس يوميا.

أبرز شروط دخول المحمية:

