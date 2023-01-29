شكرا لقرائتكم خبر حصر مواهب شاغلي الوظائف التعليمية لاستثمارها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لحصر المواهب وإدارتها واستثمارها، أنهت وزارة التعليم إعداد وثيقة الأتمتة للخدمة الالكترونية (طلبات المواهب)، تمهيدا لتفعيلها في النظام المعتمد داخل الوزارة، وذلك لحصر المواهب من شاغلي الوظائف التعليمية كمرحلة أولى ضمن منظومة متكاملة، تنتهي بالاستثمار الأمثل للمواهب، بعد تقديم الرعاية والتطوير الملائم لمجال الموهبة، وسيتم استثمارهم عبر منصة «مواهب» بعد اعتمادها وتدشينها، لسد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنظومة. وتسعى وزارة التعليم لتقديم الخدمات للمواهب من شاغلي الوظائف التعليمية خلال إدارة خاصة، تم استحداثها تحت مسمى «إدارة المواهب» بالإدارة العامة لشؤون المعلمين، بهدف استثمار المواهب وإدارتها بكفاءة، إلى جانب إعداد الخطط والأدلة والبرامج الخاصة بهذه الإدارة، والتي منها حزمة من البرامج والدورات وورش العمل التدريبية المناسبة، بالمشاركة مع أصحاب العلاقة لخدمة الإبداع والموهبة، وكذلك تعزيز قدرات القيادة خلال تحديد الاحتياجات الخاصة بالتدريب وتنمية المواهب والتوزيع الاستراتيجي، وخطط التعاقب الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية.​ أبرز جهود دعم المواهب





استحداث إدارة المواهب في إدارة شؤون المعلمين



إعداد الخطط والبرامج الخاصة بإدارة المواهب



متابعة العمل بهذه البرامج مع الجهات ذات العلاقة



إعداد وثيقة الأتمتة للخدمة الالكترونية »طلبات المواهب«



رعاية المواهب المميزة في التعليم العام



الاستثمار الأمثل للمواهب من شاغلي الوظائف التعليمية



كانت هذه تفاصيل خبر حصر مواهب شاغلي الوظائف التعليمية لاستثمارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.