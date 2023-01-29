شكرا لقرائتكم خبر مسك.. حلقة وصل بين الخريجين وسوق العمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عش تجربة استثنائية تجعلك أكثر استعدادا وجاهزية لبدء مسيرتك المهنية، مع برنامج «مسك للإعداد المهني» الذي يعد حلقة الوصل بين التعليم وسوق العمل. ويمهد البرنامج طريقك لإتقان المهارات المطلوبة في سوق العمل وبناء مستقبل مهني ناجح.

ويقدم البرنامج عددا من الدورات التدريبية، إضافة إلى ورش العمل المباشرة في أهم المجالات الواعدة، لتمكينك من صقل المهارات المطلوبة لمستقبل سوق العمل. وتتضمن أهداف البرنامج: تمكين الكوادر الشبابية من اكتساب وتطوير المهارات الأساسية ليتمكنوا من مواكبة التغيرات المستمرة في سوق العمل ليتميزوا عن غيرهم وتزيد فرصهم المهنية.

ويمكن الاستفادة من البرنامج في الوصول للعديد من الدورات التدريبية والفعاليات التي تهمك وتصقل مهاراتك المهنية والشخصية، وكذلك التعرف على أحدث الأدوات التي تكسبك المهارات الأساسية في مسارك المهني، والتفرد عن غيرك في سوق العمل، ومعرفة توجهات سوق العمل المستقبلية.

وسيتمكن المتدرب عند إتمام الدورة من توظيف مهارات الذكاء العاطفي بنجاح في تعاملاته مع العملاء وزملاء العمل، كما سيكتسب مهارة انتقاء الكلمات والأفعال المناسبة لمختلف المواقف لتتمكن من استيعاب وتلبية مختلف الاحتياجات.

خطة البرنامج







الذكاء العاطفي



تخطيط المشاريع



التواصل الفعال



الإنتاجية وإدارة الوقت



التفكير الناقد



التحليل المالي



تحليل البيانات



النقاط الرئيسة:

مدة الدورة عبر الإنترنت



ساعتان.





الآلية







لغة البرنامج







الإضافات







المستوى







شهادة إتمام



ستحصل على شهادة عند إكمال كل دورة تدريبية.

100 % عبر الإنترنت.العربية.ستتم دعوتك لورش عمل ومخيمات تدريبية إضافية.طالب ثانوي أو جامعي أو متخرج.

المهارات المكتسبة:

- حل المشاكل.

- التواصل.

- تحليل البيانات.

- التفكير الناقد.

- تخطيط المشاريع.

- الذكاء العاطفي.