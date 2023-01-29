مسك.. حلقة وصل بين الخريجين وسوق العمل

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ويقدم البرنامج عددا من الدورات التدريبية، إضافة إلى ورش العمل المباشرة في أهم المجالات الواعدة، لتمكينك من صقل المهارات المطلوبة لمستقبل سوق العمل. وتتضمن أهداف البرنامج: تمكين الكوادر الشبابية من اكتساب وتطوير المهارات الأساسية ليتمكنوا من مواكبة التغيرات المستمرة في سوق العمل ليتميزوا عن غيرهم وتزيد فرصهم المهنية.ويمكن الاستفادة من البرنامج في الوصول للعديد من الدورات التدريبية والفعاليات التي تهمك وتصقل مهاراتك المهنية والشخصية، وكذلك التعرف على أحدث الأدوات التي تكسبك المهارات الأساسية في مسارك المهني، والتفرد عن غيرك في سوق العمل، ومعرفة توجهات سوق العمل المستقبلية.
وسيتمكن المتدرب عند إتمام الدورة من توظيف مهارات الذكاء العاطفي بنجاح في تعاملاته مع العملاء وزملاء العمل، كما سيكتسب مهارة انتقاء الكلمات والأفعال المناسبة لمختلف المواقف لتتمكن من استيعاب وتلبية مختلف الاحتياجات.
خطة البرنامج
- الذكاء العاطفي
- تخطيط المشاريع
- التواصل الفعال
- الإنتاجية وإدارة الوقت
- التفكير الناقد
- التحليل المالي
- تحليل البيانات
- النقاط الرئيسة:
- مدة الدورة عبر الإنترنت
ساعتان.
- الآلية
100 % عبر الإنترنت.
- لغة البرنامج
العربية.
- الإضافات
ستتم دعوتك لورش عمل ومخيمات تدريبية إضافية.
- المستوى
طالب ثانوي أو جامعي أو متخرج.
- شهادة إتمام
ستحصل على شهادة عند إكمال كل دورة تدريبية.
المهارات المكتسبة:
- حل المشاكل.
- التواصل.
- تحليل البيانات.
- التفكير الناقد.
- تخطيط المشاريع.
- الذكاء العاطفي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.