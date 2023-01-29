فلكية جدة ترصد التربيع الأول لقمر رجب

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وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر يشرق بعد الظهر وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، مشيرا إلى أنه سيتبع ذلك وصوله لحظة التربيع الأول عند الساعة 06:18 مساء بتوقيت مكة المكرمة 03:18 وبذلك يكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.يشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.
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