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تطوير منظومات مدن تبوك الذكية بإنترنت الأشياء

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- بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير منظومات مدن تبوك الذكية بإنترنت الأشياء، وقعت أمانة منطقة تبوك في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» بنسخته الثانية، الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات التقنية المتخصصة في إنترنت الأشياء.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة المهندس سلطان الغبان أن توقيع المذكرة يأتي ضمن سعي الأمانة لتوفير إطار عمل يمكن من خلاله استطلاع السبل الممكنة والتي تسهم في بناء وتطوير منظومات المدن الذكية في المستقبل وما ينتج عنها من حلول تخدم التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وحظي جناح الأمانة في الملتقى بزيارة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين للاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة متعددة ومتنوعة توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين وتتواءم مع احتياجات المنطقة.

أهداف مشاركة الأمانة في الملتقى:


  • عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة.
  • المساهمة في رفع الجاذبية الاستثمارية.
  • إبراز الميز التنافسية للمنطقة.
  • عرض 112 فرصة استثمارية خلال الملتقى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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