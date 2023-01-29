تطوير منظومات مدن تبوك الذكية بإنترنت الأشياء

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وأوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة المهندس سلطان الغبان أن توقيع المذكرة يأتي ضمن سعي الأمانة لتوفير إطار عمل يمكن من خلاله استطلاع السبل الممكنة والتي تسهم في بناء وتطوير منظومات المدن الذكية في المستقبل وما ينتج عنها من حلول تخدم التحول الرقمي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.وحظي جناح الأمانة في الملتقى بزيارة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين للاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة متعددة ومتنوعة توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين وتتواءم مع احتياجات المنطقة.
أهداف مشاركة الأمانة في الملتقى:
- عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة.
- المساهمة في رفع الجاذبية الاستثمارية.
- إبراز الميز التنافسية للمنطقة.
- عرض 112 فرصة استثمارية خلال الملتقى.
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