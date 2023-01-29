الإيقاع بـ16٫301 مخالف للإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قادت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إلى ضبط 16301 مخالف، في مناطق المملكة خلال الفترة من 19-25 يناير الحالي. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات: 1 إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16301 مخالف، منهم: 9274 مخالفا لنظام الإقامة. 4395 مخالفا لنظام أمن الحدود. 2632 مخالفا لنظام العمل. 2 إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 532 شخصا، منهم: 48 % يمنيو الجنسية. 44 % إثيوبيو الجنسية. 8 % جنسيات أخرى. ضبط 95 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. 3 ضبط 16 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. 4 إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 26279 وافدا مخالفا منهم: 24315 رجلا. 1964 امرأة. 5 إحالة 18035 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر. إحالة 1609 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم. ترحيل 12051 مخالفا.

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