دعوة ملاك مساكن الحجاج لاستخراج التصاريح

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وأعلنت اللجنة بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المُعدة لإسكان ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة ومختلف دول العالم إلى مكة المكرمة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال الحجاج لموسم حج هذا العام 1444.وأشارت إلى أن إجراءات استخراج التصاريح بالشراكة الفاعلة مع الجهات العاملة بمنظومة الحج، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدومهم، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية.
وأوضحت أن صدور الموافقة الكريمة على عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة فيروس «كوفيد 19»، دفعت بكل الجهات العاملة في منظومة الحج، إلى بدء أعمال الاستعداد الاستباقية لاستقبال حجاج بيت الله في وقت مبكر، خلال تشجيع ملاك المساكن للتقدم بطلب التصاريح عبر «لجنة إسكان الحجاج»، وفق الآلية المتبعة والمعلن عنها.
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