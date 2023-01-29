شكرا لقرائتكم خبر سفارة المملكة في واشنطن تتابع ملابسات مقتل الغريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر، مع ذوي المواطن الوليد عبدالله الغريبي ـ رحمه الله ـ لتقديم التعازي والعون الكامل لهم في هذا الظرف المؤلم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقالت سفارة المملكة في واشنطن، في بيان صحفي مساء أمس الأول: «تابعت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ببالغ الحزن والأسى، ومنذ اليوم الأول، وبالتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة في نيويورك، ملابسات مقتل المواطن الوليد عبدالله الغريبي ـ رحمه الله ـ في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث تبين أن الفقيد قتل على يد مواطنة أمريكية تسكن في أحد الطوابق العلوية للمنزل الذي يسكن فيه المواطن».

وأوضحت أنه جرى القبض على المتهمة، وهي قيد التحقيقات حاليا، مثمنة ما تم من تعاون من السلطات الأمنية الأمريكية في مدينة فيلادلفيا، منذ وقوع هذا الحادث المؤسف.

وبينت السفارة أن جميع الإجراءات اللازمة استكملت مع السلطات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية، لنقل جثمان الفقيد ـ رحمه الله ـ إلى المملكة.