تطوير منظومة السفر الرمضانية في المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير أداء منظومة السفر الرمضانية في المسجد النبوي، نظمت الشؤون النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ورشة عمل، لتعزيز المشاركة المجتمعية بين جهاز الوكالة والقطاعات الحكومية الأخرى، ممثلة في أمانة المدينة المنورة والشؤون الصحية ووزارة التجارة، ومكتب الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة، ومؤسسات المجتمع في القطاع الخاص والمنشآت غير الربحية، وعدد من أفراد المجتمع المدني من متعهدات سفر الإفطار، ومقدمات الخدمة من الفئات التطوعية المختلفة. وتناولت الورشة التي تأتي استعدادا لتطوير منظومة، أداء إدارة السفر الرمضانية لـ1444، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يحقق تطلعات القيادة ، عددا من المحاور حول دليل الأنظمة والتشريعات في منظومة أداء إدارة السفر الرمضانية، ودليل الإجراءات التنفيذية والإحصاءات والمؤشرات الرقمية والجودة، وإدارة الأزمات ومقترحات لتطوير منظومة أداء إدارة السفر الرمضانية، إلى جانب عرض مرئي عن مؤشرات أداء السفر الرمضانية للعام الماضي 1443، حيث بلغ عدد الوجبات المقدمة للصائمات فيها قرابة مليون و285 ألف وجبة إفطار، شملت الطاقة الاستيعابية الكاملة للأقسام النسائية، بمشاركة 524 مقدمة خدمة إفطار صائمة، بالتعاقد مع شركات الإعاشة، و821 متطوعة، وذلك بإشراف ومتابعة 22 موظفة. السفر الرمضانية العام الماضي 1.2 مليون وجبة إفطار 524 مقدمة خدمة إفطار 821 متطوعة 22 موظفة متابعة

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