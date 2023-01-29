المحامون المتدربون يفوقون المرخصين - #عاجل

أوضحت الهيئة السعودية للمحامين عن آخر إحصائية مع نهاية العام الماضي 2022، لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية، إذ بلغ عدد المحامين المرخص لهم 927 فيما بلغ عدد المحامين المتدربين 929. وأوضحت الهيئة أن عدد الممثلين النظاميين 304 والمنتسبين للعضوية الأساسية 3.447 وبلغ عددالمنتسبين للعضوية الأكاديمية 142، أما المنتسبون للعضوية المهنية فبلغ عددهم 177 فيما كان عدد سجلات المنشآت القانونية الصادرة 767، وبلغت تقارير الخبرة والمشورة الفنية 186. إحصاءات للهيئة 272 شكوى واردة 43 بلاغا واردا 41 حالة قضائية واردة 292 محاميا متطوعا 481 منضمون جدد لبرنامج الاعتماد المهني 1236 مسجلون ببرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين



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