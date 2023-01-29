فعاليات وبرامج بربيع قلوة

ويضم المهرجان خيمة التسوق التي تشمل عديدا من المعروضات مثل الملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والأجهزة المنزلية وغيرها إلى جانب الفقرات المخصصة للأطفال من خلال ما يقام على المسرح فضلاً عن ملاهي الأطفال المتنوعة والبرامج التوعوية والتثقيفية والفنون الشعبية.
ويقصد الزوار عديدا من الحدائق والمتنزهات التي عكفت بلدية المحافظة والجهات المعنية على تجهيزها بكل ما يلزم الزائر، حيث يقضي كثير من الزوار من أهالي سراة منطقة الباحة وخارجها أوقات مميزة في هذه الأيام في القطاع التهامي نظراً لما تتميز به من أجواء رائعة وفعاليات منوعة تنفذها اللجنة المعنية بمهرجان الربيع بقلوة بتنظيم شموس لاند للفعاليات والمهرجانات.
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