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31 مخالفا لنظام البيئة بالمناطق

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 31 مخالفًا لنظام البيئة؛ 29 مواطنًا، ومواطن خليجي، ومقيم من الجنسية اليمنية؛ لإشعالهم النار في المناطق المحمية، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومنطقة مكة المكرمة ومتنزه عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20.000) ريال. وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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