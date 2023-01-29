450 جولة رقابية بالطائف

نفذت أمانة الطائف 450 جولة رقابية على المحال التجارية والغذائية والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك للتأكد من امتثالها للاشتراطات الصحية والأنظمة والتعليمات البلدية التي تضمن سلامة وجودة المعروضات والخدمات المقدمة للمستهلك.

ورصدت الأمانة العديد من المخالفات الصحية التي تتعلق بسوء النظافة، ومخالفة طرق الحفظ والتخزين، وتجاوزات ببيئة العمل والتحضير، علاوة على مخالفات تتعلق بالمستودعات الغذائية، وأماكن الحفظ والتخزين القصير والطويل الأمد، وملاحظات على طرق الحفظ للمواد القابلة للتلف السريع.

وأوضحت أنها تعاملت مع المخالفات المضبوطة من خلال تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق أصحابها عبر منصة «ممتثل»، وتم وضع خطة للجولات الرقابية اللاحقة للمتابعة المستمرة للمرافق المخالفة حتى تحقيق متطلبات اللوائح البلدية والتقيد بالاشتراطات الصحية المطلوبة.