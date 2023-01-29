تقاطع الموت يهدد عابري الطريق الدولي

توجه للحل
مصدر مطلع في اللجنة المرورية في المحافظة أكد لـ«دوت الخليج» أن هناك دراسة متكاملة أعدتها شعبة مرور ظهران الجنوب لحل عدد من المشكلات المرورية في المحافظة، ومن ضمنها تقاطع العرين أو ما يعرف بتقاطع المستشفى الجديد.
مطبات صناعية
أكد المواطن سعيد الوادعي على ضرورة تدخل الجهات المختصة في المحافظة لتوفير أدوات السلامة المرورية في أهم التقاطعات على الطريق الدولي نجران ظهران الجنوب، وقال إن بقاء الوضع على حاله سوف يتسبب في وقوع حوادث مأساوية نظراً للسرعة الجنونية للمركبات القادمة من نجران، مضيفا بأن الحل يكمن في توفير إشارة ضوئية أو إيجاد مطبات صناعية للحد من السرعة.
مدخل المستشفى
بدوره اقترح المواطن خالد مسفر من أهالي المحافظة نقل فتحة التقاطع أمام مدخل مستشفى ظهران الجنوب الجديد مع توفير مطبات اصطناعية في المسارين، بحيث يخدم منسوبي المستشفى والمرضى والمراجعين، وأيضاً المواطنين من سكان الأحياء المجاورة ومرتادي الأسواق والمراكز التجارية على امتداد الطريق الدولي، وقال إن التقاطع الحالي يسبب لهم الرعب والخوف على مدار الساعة، فالموجود فتحة بطول 20 متراً تقريباً وأشجار في الجزيرة الوسطية تحجب الرؤية، وأضاف أن تعثر الحركة المرورية ناجم عن تحول الموقع إلى مركز تجاري للمدينة بوجود مراكز تجارية وشقق سكنية وفنادق ومستشفيات حكومية وخاصة ونادي العرين الرياضي يتحتم على الجهة المعنية في المحافظة التفاعل مع مطالبهم لحل المشكلة.
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