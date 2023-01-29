شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الفيحاء المتوقع لمواجهة اتحاد جدة في نهائي السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، لمواجهة نظيره نادي اتحاد جدة، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري، في نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الفيحاء ضد اتحاد جدة

ويلتقي الفيحاء مع نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي.

التشكيل المتوقع للفيحاء ضد اتحاد جدة

ومن المتوقع أن يدخل مدرب فريق الفيحاء، مواجهة الليلة ضد اتحاد جدة، في نهائي كأس السوبر السعودي، بالتشكيل الآتي..

- حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش.

- خط الدفاع: حسين الشاويش، سامي الخيبري، محمد البقعاوي.

- خط الوسط: بندر المطيري، باولينهو، ريكاردو ريلر، أسامة الخلف.

- خط الهجوم: فيكتور رويز، أنطوني نواكايمي، سلطان مندش.

والجدير بالذكر أن نادي الفيحاء قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بهدف دون رد، ليتأهل إلى المباراة النهائية.