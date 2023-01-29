شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن تشكيل النمور المتوقع لمواجهة نظيره نادي الفيحاء مساء اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري في الدور النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

سانتوس يستقر على تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء

ويستضيف ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، مباراة القمة السعودية، والتي ستجمع بين اتحاد جدة والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي لعام 2023.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي نونو سانتوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مواجهة الليلة ضد الفيحاء بالتشكيل الآتي..

- حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

- خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي.

- خط الارتكاز: برونو هنريكي، طارق حامد.

- الوسط الهجومي: رومارينيو، إيجور كورنادو، عبدالرحمن العبود.

- قلب هجوم: عبدالرزاق حمد الله.

وكان اتحاد جدة، قد تأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على حساب نظيره نادي النصر السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة نصف النهائي.

موعد مباراة نهائي كأس السوبر السعودي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة اتحاد جدة ضد نظيره نادي الفيحاء، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة،