شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة ضد الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية بالوطن العربي، موعد انطلاق فعاليات مباراة نهائي كأس السوبر السعودي موسم 2022-2023، والتي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ونظيره نادي الفيحاء.

توقيت مباراة اتحاد جدة ضد الفيحاء في نهائي السوبر السعودي

ويلتقي فريق اتحاد جدة مع نظيره نادي الفيحاء، مساء اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يناير الجاري، في إطار نهائي كأس السوبر السعودي.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة اتحاد جدة ضد نظيره نادي الفيحاء، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي "الدرة".

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد الفيحاء

وتذاع أحداث مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، بين الفيحاء واتحاد جدة، عبر شاشة قنوات "SSC الرياضية"، وهي الناقل الحصري للمسابقة.

