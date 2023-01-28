

رفحاء 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واس

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان أن تقسيم مناطق المحمية يتم بناءً على الأثر البيئي، حيث ستبدأ المرحلة الثالثة بالنفود الكبير، فيما ستكون المرحلة الرابعة والخامسة في بقية مناطق المحمية سواءً كانت في الجزء الجنوبي من المحمية أو الجزء الغربي.

وأشار الشعلان في لـ "واس" إلى إمكانية فتح نطاق الرعي لمسافة أطول في السنوات التي يكون فيها الغطاء النباتي جيد خصوصاً في نهاية موسم الربيع، لكن ستكون بعد سنوات من تحسن الغطاء النباتي بشكل عام من خلال مؤشر يقيس دورة الغطاء النباتي.

وأوضح أن هيئة التراث بدأت بترميم قصر الملك عبد العزيز بقرية لينة التاريخية -جنوب رفحاء- ومن المتوقع أن ينتهي العمل به خلال هذا العام، لافتاً النظر إلى أن المركز المتخصص لإكثار الحبارى الذي تم الإعلان عن إنشائه مؤخراً لايزال في المخططات الأولية.

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23:51ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لـ"واس": تقسيم مناطق المحمية ومراحل جديدة للتوسع في الحماية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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