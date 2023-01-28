السعودية اليوم / سمو أمير قطر يغادر الرياض



الرياض 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واس

غادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والوفد المرافق له الرياض اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ونائب سفير دولة قطر لدى المملكة حسن بن منصور الخاطر، ومندوب عن المراسم الملكية.

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23:19ت م

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