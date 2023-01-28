شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يسب إدارة الأهلى بسبب خطف صفقة الفارس الأبيض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص رئيس الزمالك مرتضي منصور على التعليق عن إنتقال النجم الجزائري أحمد القندوسي، لاعب وفاق سطيف إلى النادي الأهلي، حيث وصف ما قامت به إدارة المارد الأحمر بأنه "كيد نسا "خاصة أن اللاعب كان على وشك الإنتقال إلى الفارس والأبيض.

ونجح النادي الأهلي من التعاقد مع اللاعب والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، لينجح المارد الأحمر فى إتمام تعاقده مع الصفقة الرابعة له فى الميركاتو الشتوي الحالي، بعد أن نجح فى ضم مروان عطية والتونسي كريستو، بجانب الظهير خالد عبد الفتاح.

وكان الزمالك قريب للغاية من التعاقد مع القندوسي، قبل أن يتدخل الأهلي فى الساعات الأخيرة ويحول وجهة الصفقة، بعد مفاوضات من مسئولي الفارس الأبيض مع اللاعب استمرت أكثر من أسبوعين.



قيمة صفقة إنتقال القندوسي للأهلي

وبلغت قيمة صفقة القندوسي صاحب ال23 عاما إلى ما يقارب من مليون يورو، بجانب وضع بند يتيح للفريق الجزائري الحصول على 15٪ من إعادة بيع اللاعب فى المستقبل.



موقف اللاعب من مونديال الأندية

وأكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب أن القندوسي سيبذل قصاري جهده للحاق ببعثة الأهلى، والتى توجهت الليلة إلى للمغرب لبدأ مشوار الفريق فى مونديال الأندية، والمقرر لها أن تقام فى الأول من فبراير القادم بقاء المارد الاحمر وأوكلاند سيتي بالدور التمهيدي للبطولة.