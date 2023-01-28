شكرا لقرائتكم خبر عن النصر ينهي ميركاتو الشتاء بصفقة نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن تطورات مثيرة في إدارة النصر، في الساعات الأخيرة بالميركاتو الشتوي للفريق الأول لكرة القدم بالعالمي.

صفقات النصر "ميركاتو يناير 2023

وتعاقد النصر في يناير الحالي، مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع النادي بالتراضي، بالإضافة إلى الحارس الأرجنتيني أوغستين روسي، والظهير نواف بوشل.

النصر يختتم ميركاتو الشتاء بصفقة نارية

ووفقًا للمعلومات التي أكدتها صحيفة "الحصاد الرياضي"، فإن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، أنهى اتفاقه مع في الفتح من أجل التعاقد مع مراد باتنا، مقابل انتقال خالد الغنام لفارس الأحساء.

باتنا الذي انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، قادما من الجزيرة الإماراتي، وينتهي تعاقده مع فارس الأحساء بنهاية الموسم الجاري.

وخاض صاحب الـ 32 عاما، 12 مباراة هذا الموسم مع الفتح، في جميع المسابقات ماجحًا في تسجيل خلالهم 5 أهداف، بينما صنع هدفين أخرين.