السعودية اليوم / زلزال بقوة 4ر5 درجة يضرب الفلبين



مانيلا 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر الفلبين اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 30 كيلومترا ناحية الشمال الشرقي لمنطقة هنجاتونجان.

ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

21:35ت م

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