السعودية اليوم / 60 فكرة إبداعية ودراسات متقدمة ومذكرات تفاهم في النسخة الأولى من "مجتمع أبحاث المياه"



الخبر 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واس

اختتمت اليوم، أعمال النسخة الأولى من مبادرة "مجتمع أبحاث المياه" التي استضافها معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية بمدينة الخبر.

وشهدت المبادرة التي شارك فيها نخبة الجامعات

وأُجريت في إطار المبادرة، العديد من اللقاءات لمناقشة المقترحات البحثية حول تحسين استدامة صناعة التحلية، وضمان سلامة الامدادات، وتطوير العمليات التي تساهم في خفض التكلفة الانتاجية والانبعاثات الكربونية، وخطط الوصول إلى الحياد الصفري، ودعم فرص النمو والابتكار في هذا المجال، وربط تقنيات الطاقة المتجددة مع عمليات التحلية المختلفة، وربط تقنيات انتاج الهيدروجين الأخضر بعمليات التحلية، وتطبيق تقنيات مختلفة لاستخلاص المعادن والاملاح من الرجيع الملحي.

واستعرضت المبادرة أكثر من 60 مقترحاً بحثياً قدمتها الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسة في مجال تقنيات التحلية والطاقة المتجددة والأغشية المتقدمة والاستدامة البيئية وتعدين مياه الرجيع الملحي.

وبحثت "التحلية" والجامعات السعودية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية فيما بينهم، وتم في هذا الصدد توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وجامعة الطائف لتعزيز العلاقات والتعاون في أبحاث المياه ودعم فرص المبتكرين، والتأهيل والتدريب، وتم التفاهم بشأن توقيع خمس اتفاقيات أخرى مع جامعات الملك سعود، والملك فهد للبترول والمعادن، والأمير سطام بن عبدالعزيز، ونجران، وشقراء.

الجدير بالذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز أعلنت استضافتها للنسخة الثانية من المبادرة خلال الربع الثاني من عام 2023م.

// انتهى //

21:26ت م

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الخبر 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واساختتمت اليوم، أعمال النسخة الأولى من مبادرة "مجتمع أبحاث المياه" التي استضافها معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية بمدينة الخبر.وشهدت المبادرة التي شارك فيها نخبة الجامعات السعودية ، والجهات والمراكز البحثية في المملكة، وأكثر من 200 خبير وباحث، مناقشة الأفكار الإبداعية وسبل توحيد الجهود البحثية والعلمية ، وإقامة مجموعة من ورش العمل حول تقنيات التحلية المستقبلية، والطاقة المتجددة والنظيفة، الأغشية والمواد المتقدمة، الاستدامة البيئية في التحلية، تعدين مياه الرجيع وتطوير عمليات التحلية.وأُجريت في إطار المبادرة، العديد من اللقاءات لمناقشة المقترحات البحثية حول تحسين استدامة صناعة التحلية، وضمان سلامة الامدادات، وتطوير العمليات التي تساهم في خفض التكلفة الانتاجية والانبعاثات الكربونية، وخطط الوصول إلى الحياد الصفري، ودعم فرص النمو والابتكار في هذا المجال، وربط تقنيات الطاقة المتجددة مع عمليات التحلية المختلفة، وربط تقنيات انتاج الهيدروجين الأخضر بعمليات التحلية، وتطبيق تقنيات مختلفة لاستخلاص المعادن والاملاح من الرجيع الملحي.واستعرضت المبادرة أكثر من 60 مقترحاً بحثياً قدمتها الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسة في مجال تقنيات التحلية والطاقة المتجددة والأغشية المتقدمة والاستدامة البيئية وتعدين مياه الرجيع الملحي.وبحثت "التحلية" والجامعات السعودية سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية فيما بينهم، وتم في هذا الصدد توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وجامعة الطائف لتعزيز العلاقات والتعاون في أبحاث المياه ودعم فرص المبتكرين، والتأهيل والتدريب، وتم التفاهم بشأن توقيع خمس اتفاقيات أخرى مع جامعات الملك سعود، والملك فهد للبترول والمعادن، والأمير سطام بن عبدالعزيز، ونجران، وشقراء.الجدير بالذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز أعلنت استضافتها للنسخة الثانية من المبادرة خلال الربع الثاني من عام 2023م.// انتهى //21:26ت م0088

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 60 فكرة إبداعية ودراسات متقدمة ومذكرات تفاهم في النسخة الأولى من "مجتمع أبحاث المياه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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