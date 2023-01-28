شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اتحاد جدة يتحدث عن نهائي كأس السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن مواجهة الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، واستعدادات فريقه للمباراة.

وأكد البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى اتحاد جدة، أن فريقه سيخوض نهائي كأس السوبر السعودي، لحسم اللقب ولا شيء غير ذلك.

ونجح اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو، في النصر بثلاثية مقابل هدف وحيد، في نصف نهائي السوبر، بينما تجاوز الفيحاء غريمه الهلال بهدف دون رد.

وقال جروهي حارس مرمى اتحاد جدة في مؤتمر صحفي اليوم: "الفيحاء كتاب مفتوح بالنسبة لنا، ونعلم كل شيء عنه، وجاهزون للمباراة".

وأضاف الحارس البرازيلي: "المباريات النهائية لها طابع خاص، لكننا كما فزنا على النصر في نصف النهائي، نؤمن بقدراتنا على الفوز في النهائي".

وردا على سؤال عما إذا وصلت المباراة لركلات الترجيح، ختم جروهي "جاهزون لكل السيناريوهات ونعمل على تحقيق اللقب".