شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يستقر على بديل تاليسكا فى النصر حال رحيله فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية عن إختيار رونالدو بديل المهاجم البرازيلي تاليسكا والمتوقع رحيله عن النصر فى الصيف المقبل، حيث أقترح المهاجم البرتغالي ضم نظيره فى منتخب البرتغال رفائييل لياو، نجم نادي ميلان، والذي ينتهي تعاقده مع الروسونيري فى صيف 2024.

وأفادت التقارير بأن رونالدو قد وعد مسئولي النصر بإقناع لياو على قبول عرض النصر، فى حالة الدخول فى مفاوضات قوية مع اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية، وإستغلال عدم توصل اللاعب لإتفاق نهائي مع الروسونيري حول تجديد تعاقده مع الفريق.



تاليسكا يرغب فى الرحيل عن النصر

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أثبتت رغبة تاليسكا فى نهاية الموسم الجاري وخوض تحدي جديد، حيث يرغب اللاعب فى العودة إلى الملاعب الأوروبية فى الصيف، فى ظل إمتلاك وكيله العديد من العروض التسويقية الجيدة إلى اللاعب، والتى تتيح له التواجد ضمن الدوريات الأوروبية الكبري.



تدخل رونالدو يقرب صفقة لياو

ويعد رونالدو النجم المفضل لدي لياو، والذي يراه واحدا من أفضل لاعبي العالم، الشئ الذي قد يجعله يوافق على الإنضمام إلى النصر، برغم رغبته فى مواصلة التواجد فى القارة الأوروبية، مما قد يجعله يشترط بأن يكون عقده مع العالمي قصير المدي، أي لا يتجاوز الموسمين.