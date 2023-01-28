شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر بالدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام أسامة نبيه المدير الفني لنادي الزمالك، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره فيوتشر، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فيوتشر، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري،

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر بالدوري

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة– أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمدمصطفى “زيزو” – مصطفى شلبي – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سامسون أكينولا – سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه.