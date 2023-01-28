قبضت القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي على شخص ظهر في مقطع مرئي يتحدث بمحتوى يمس بالقيم الدينية حيث تبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية. وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على معتل يتحدث بمحتوى يمس القيم الدينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.