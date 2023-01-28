السعودية اليوم / سمو أمير دولة قطر يصل إلى الرياض



الرياض 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واس

وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد المرافق له، إلى الرياض، اليوم.

وكان في استقبال سموه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائب سفير دولة قطر لدى المملكة حسن بن منصور الخاطر، ومندوب عن المراسم الملكية.

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19:28ت م

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