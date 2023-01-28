السعودية اليوم / سفير المملكة لدى كوت ديفوار يستقبل وزير البيئة والتنمية المستدامة



ابيدجان 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار، عبدالله بن حمد السبيعي، في مكتبه بمقر السفارة، معالي وزير البيئة والتنمية المستدامة في جمهورية كوت ديفوار/ جان لويك أسي، يرافقه رئيس لجنة تنظيم كوب 15 في كوت ديفوار أبو بامبا.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين المملكة وكوت ديفوار في مجال حماية البيئة، معرباً معاليه عن شكره للمملكة على الدعم الذي قدمته لكوت ديفوار خلال استضافتها لمؤتمر كوب 15 في مايو 2022 م.

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17:36ت م

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