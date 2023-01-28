السعودية اليوم / أمانة منطقة الجوف ترفع 10 آلاف متر مكعب من المخلفات والأنقاض بمحافظة دومة الجندل



سكاكا 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة الجوف خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 10 آلاف متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم في عدد من الأحياء بمحافظة دومة الجندل ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظات والقرى التابعة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الفرق الميدانية قامت بسحب 55 سيارة تالفة من الأحياء والطرقات في محافظة دومة الجندل، إلى جانب إزالة ورفع 130 من الحواجز الخرسانية.

وأكد الحموان أن الامانة ستواصل حملاتها المكثفة لمعالجة جميع مظاهر التشوه البصري في المنطقة ومحافظاتها، بتوجيهات ومتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، كما دعت الأمانة المواطنين والمقيمين للتعاون وتقديم البلاغات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940 ومن خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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17:26ت م

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