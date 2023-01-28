السعودية اليوم / افتتاح أعمال الملتقى الإعلامي العربي في الأردن



عمّان 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2022 م واس

افتتحت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال الملتقى الإعلامي العربي الذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية بالشراكة والتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي الأردنية والهيئة العربية للبث الفضائي، بمشاركة من الدول العربية إلى جانب خبراء ومعنيين بهذا المجال.

ودعا وزير الاتصال الحكومي الأردني فيصل الشبول في كلمته بافتتاح الملتقى، إلى أهمية البدء بإدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في جميع المناهج التعليمية في المدارس.

وقال : من الضروري ترسيخ مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في مجتمعاتنا، خصوصا لدى الأجيال الناشئة، وتطوير المساقات العلمية والعملية في الجامعات ومعاهد الإعلام؛ لمواجهة المخاطر الناشئة عن الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد الشبول أن هناك ضرورة لتمكين الإعلام العربي أمام وسائل التواصل الاجتماعي التي تستحوذ على سوق الإعلان حول العالم، مشددا على ضرورة عمل الجميع على محاربة ما يهدد المجتمعات جراء الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، وتأثر بعض وسائل الإعلام بها وهي خطاب الكراهية، وانتهاك الخصوصية، والأخبار الكاذبة أو المزيفة.

بدوره، دعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، لاعتماد إعلام تنموي يشمل أوسع الشرائح المجتمعية وخاصة في الوسط القروي.

وطالب السفير خطابي بإعلام قادر على تعبئة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة والالكترونية، مشيدا بإطلاق مبادرة عربية لحماية الطفل العربي من المحتوى الاعلامي غير اللائق.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العربية الفضائية للبث الفضائي محمد العضايلة، أن مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ50 التي عقدت بالقاهرة، وفي إطار تنفيذ "الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030"، أصدر قراره بتنفيذ منتدى المؤسسات الحكومية للتنمية المستدامة بهدف تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم قضايا الدول العربية الأعضاء، وتشجيع وتعزيز الشراكات العامة بين القطاع العام والخاص.

ويتضمن الملتقى الذي تستمر أعماله 4 أيام، فعاليات عدة مرتبطة بالتنمية المستدامة والتربية الإعلامية والمعلوماتية، ومخاطر الألعاب الإلكترونية والاجتماع الثامن عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

واشتملت فعاليات اليوم الأول للملتقى على جلستين ، الأولى تحت عنوان "دور الإعلام في دعم خطط التنمية المستدامة عربيا"، فيما تعقد الجلسة الثانية تحت عنوان "الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة".

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17:09ت م

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