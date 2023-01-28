السعودية اليوم / فلكية جدة ترصد قمر رجب في تربيعه الأول



جدة 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واس

يرصد قمر التربيع الأول لشهر رجب اليوم السبت ،وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحة بالتلسكوب في حال كانت السماء خالية من الغيوم بسماء الوطن العربي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة، أن القمر يشرق بعد الظهر وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس ، مشيراً الى انه سيتبع ذلك وصوله لحظة التربيع الأول عند الساعة 06:18 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 03:18 وبذلك يكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

يشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.

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17:03ت م

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