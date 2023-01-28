شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يحضر مفاجأة كبرى.. مدرب عالمي بديل رامون دياز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية حول اقتراب رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

الهلال يقترب من إقالة دياز بشكل رسمي

ويسعى مسئولو نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، لإقالة دياز، خاصة بعد تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، والخروج من بطولة كأس السوبر السعودي بعد الخسارة أمام الفيحاء بهدف نظيف.

وأكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، خلال تصريحات له، قائلًا: "خلال ساعات.. ستسمعون خبرًا عن رامون دياز".

ثنائي عالمي مرشح لتدريب الهلال

وأوضحت التقارير على أنه بعد إقالة دياز، يبرز ثنائي عالمي، مرشح بقوة لقيادة الهلال، وهما: الإسباني لويس إنريكي والأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وأضاف الإعلامي خالد الذياب، أن إنريكي، مدرب العملاق الكتالوني برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، متاح حاليًا أمام الإدارة الهلالية، بينما ألمح معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إلى إمكانية تدريب غاياردو، في السعودية.

وكان قد تولى جاياردو، تدريب فريق نجوم الهلال والنصر، ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على كأس موسم الرياض، بالاتفاق مع آل الشيخ.