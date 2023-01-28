شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يسعد جماهيره بفوز مثير على القيصومة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلس جدة السعودي بالدرجة الأولى، انتصارًا ثمينًا على القيصومة، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى 2022-2023.

موقف الأهلي والقيصومة في دوري يلو السعودي 2022/2023

ويستمر الأهلي في صدارة جدول ترتيب دوري يلو، برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه "الحزم"، وكذلك والأخدود والرياض والفيصلي، أصحاب المراكز من الثالق إلى الخامس.

بينما يتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القيصومة عند 21 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني عشر، في جدول ترتيب الدوري.

مباراة الأهلي والقيصومة في دوري يلو للدرجة الأولى

سيطر الأهلي على مجريات المباراة بالكامل، بداية من تسجيل هدفًا مبكرًا عن طريق نجمه الجزائري الكبير رياض بودبوز، في الدقيقة 17.

واستمر الأهلي في نفس مستوى الاستقرار على المباراة، عندما سجل هدفًا في الشوط الثاني، عن طريق هشام فايق، في الدقيقة 60.

وحاول الأهلي الوصول إلى مرمى الخصم لمواصلة تسجيل الأهداف، ولكن دون محاولات مكتملة على المرمى، بينما استمر القيصومة في التراجع طوال أحداث اللقاء.