شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من خطف هدف الزمالك قبل غلق المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير الصحفية أن الأهلي أقترب بشدة من التعاقد مع أحمد القندوسي، لاعب وسط وفاق سطيف الجزائري، يأتي ذلك فى ظل رغبة المارد الاحمر فى تعزيز خط الوسط ومركز صانع الألعاب، والذي عاني منه الفريق مؤخرًا فى ظل تذبذب مستوي لاعبه أفشة.

ويسعي الأهلى لإنهاء الصفقة لصالحه فى الساعات الأخيرة من غلق المريكاتو الشتوي، فى محاولة لإستغلال وضع الفريق الجزائري الحالي، والأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها خلال الفترة الأخيرة.

وكان الزمالك المصري يرصد التعاقد مع اللاعب منذ فترة طويلة، قبل ان يتدخل الأهلي فى الصفقة فى الساعات القليلة الماضية ويقترب من خطف اللاعب، فى الصراع السائد بين القطبين.



القندوسي على رادار الأهلي المصري

وأكدت الصحافة الجزائرية أن القندوسي أصبح على أعتاب المارد الأحمر فى الفترة المقبلة، خاصة أن مسئولي الفريق الأحمر تجمعهم علاقة طيبة بمسئولي الفريق الجزائري، مما قد يسهل من إتمام القلعة الحمراء للصفقة خلال الأسبوع الجاري.



موقف القندوسي من مونديال الأندية

وأفادت بعض المصادر القريبة من الأهلي أن الصفقة الجديدة التى سيتعاقد معها لن تلحق مونديال الأندية بصورة كبيرة، خاصة أن الجهاز الفني للفريق قد استقر على قائمة الفريق المبدئية لمواجهة أوكلاند السيتي فى اللقاء الإفتتاحي بالمونديال.