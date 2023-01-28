القبض على شخص أساء لجهة حكومية بإدعاءات كاذبة

قبضت شرطة الدمام في المنطقة الشرقية على شخص، بعد إساءته لجهة حكومية بإدعاءات كاذبة، خلال مشاركته في مساحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه تم اتخاذ الإجرءات النظامية بحق هذا الشخص، وإحالته إلى النيابة العامة.



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