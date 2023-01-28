القبض على المتهمة في جريمة مقتل المبتعث الوليد الغريبي

كشفت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية ملابسات مقتل المواطن الوليد عبدالله الغريبي -رحمه الله- في مدينة فلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية، حيث تابعت السفارة ببالغ الحزن والأسى ومنذ اليوم الأول القضية، وتبين أن الفقيد قتل على يد مواطنة أميركية تسكن في أحد الطوابق العلوية للمنزل الذي يسكن فيه المواطن.

وأشارت السفارة إلى أنه تم القبض على المتهمة وهي قيد التحقيقات حاليًا، واستكملت السفارة كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات المعنية الأميركية لنقل جثمان الفقيد إلى المملكة.