رصد تعديات على عدد من مساجد جدة

رصدت وزارة الشؤون الإسلامية تعديات على مرافق المساجد بفضل جولات رقابية مفاجئة تقوم بها الفرق الميدانية شملت الوقوف على ثلاثة مساجد في محافظة جدة من بينها رصد عدد من الاختلاسات المالية تمثلت في استغلال عدادات الكهرباء والمياه من خلال تأجير مرافق المساجد لسكن عزاب وعوائل وبناء عشوائي على شكل غرف وشقق سكنية محال تجارية مستغلة بعقود غير نظامية واستغلال مواردها المالية لجهات غير رسمية.
ففي الحالة الأولى رصد فرق الرقابة وجود عدد من الشقق والغرف السكنية منها 10 شقق في فناء المسجد و9 غرف في قبو أحد الجوامع مؤجرة بالكامل منذ سنوات طويلة، وفقا لقناة الإخبارية.
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