شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كبرى في الهلال السعودي قبل مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي الوداد المغربي، وذلك مساء يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المغرب لعام 2023.

الهلال يقترب من إقالة دياز قبل المشاركة في المونديال

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن اقترب مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، من إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وكشف الصرامي في تصريحات تلفزيونية، عن أن الهلال، سيذهب إلى المغرب؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية؛ دون دياز؛ في قرار تاريخي نظرًا لـ "ضيق الوقت".

ويعاني فريق الهلال من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ حيث يحتل المركز الثاني، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية

وتنطلق صافرة بداية احداث المباراة في تمام الساعة الرابعة والنص مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المغرب، وذلك على أرضية ملعب طنجة.