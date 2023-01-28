السعودية اليوم / الجامعة العربية تدعو لاعتماد إعلام تنموي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة العربية



القاهرة 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واس

دعت جامعة الدول العربية إلى اعتماد إعلام تنموي يشمل أوسع الشرائح المجتمعية بالمنطقة العربية، وإعطاء مزيد من الاهتمام بالتنمية المستدامة في الجامعات العربية والمعاهد المتخصصة.

وأشار الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي في كلمته أمام ملتقى الإعلامي العربي الذي تعقده الأمانة العامة للجامعة العربية " قطاع الإعلام والاتصال " بالتعاون مع الهيئة العربية للبث الفضائي في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، إلى أهمية انعقاد هذا الملتقى لبحث أنجح السياسات الإعلامية التي تسهم في تحقيق متطلبات الأهداف الإنمائية من قبيل محاربة الفقر والإقصاء، وضمان الأمن الغذائي، وتجويد المنظومة الصحية، والتغيرات المناخية.

ولفت الانتباه إلى أن توصيات الملتقى ستحظى بمتابعة حثيثة من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب على طريق إضفاء دينامية جديدة على البعد الإعلامي والتواصلي للتنمية المستدامة، وتسريع وتيرة تنفيذ أهدافها بشكلٍ استشرافي طموح، سعيًا وراء كسب الرهانات التنموية الكبرى للعالم العربي.

وأعرب السفير خطابي عن تطلعه إلى أن يكون الملتقى بداية لإطلاق فضاء منتظم للحوار بين جميع الشُركاء من حكومات ومجالس واتحادات مهنية، ومجتمع مدني، وخبراء، لوضع أشكال متقدمة من التعاون الإعلامي بما في ذلك توطيد أسس العدالة الاجتماعية، وتجويد النظم التعليمية، والتحفيز على الابتكار، وبناء القدرات الإنتاجية.

// انتهى //

15:48ت م

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