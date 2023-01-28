شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة غياب رونالدو عن مباراة النصر القادمة ضد الفتح في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل العديد من عشاق كرة القدم السعودية، عن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، من المشاركة في مباراة فريقه أمام نظيره نادي الفتح بالدوري السعودي للمحترفين.

موقف رونالدو من المشاركة مع النصر ضد الفتح

وكان قد تعرض رونالدو، للإصابة في مباراة فريقه أمام الاتحاد، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والتي خسرها العالمي بنتيجة 1-3 مساء الخميس الماضي.

وأثار رونالدو القلق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشر صورة له وهو يضع "لفافة" على مفصل القدم مما تسبب في إثارة الشكوك بشأن غيابه عن مواجهة النصر أمام الفتح.

وأكدت صحيفة "سبورت" السعودية على أن إصابة كريستيانو رونالدو غير مقلقة وسيكون جاهزًا لخوض مباراة النصر والفتح القادمة.

موعد مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

ويستعد النصر لمواجهة نظيره نادي الفتح، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 3 فبراير 2023، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023 برصيد 33 نقطة عقب خوض الفريق 14 لقاءً وحقق الفوز في 10 وتعادل في 3 مع خسارة وحيدة.