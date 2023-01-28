السعودية اليوم / إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية



القاهرة 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واس

أعادت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنه تم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بالميناء مع استمرار رفع درجة استعداد الميناء.

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12:34ت م

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