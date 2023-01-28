السعودية اليوم / وزير خارجية المغرب يصل إلى بغداد



بغداد 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واس

وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسميَّة تستغرق يومًا واحدًا

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن بوريطة سيلتقي خلال الزيارة كلا من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السودانيّ، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، و يفتتح سفارة بلاده في بغداد.

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11:42ت م

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