شكرا لقرائتكم خبر عن حلم الأبطال.. رونالدو يفكر فى العودة إلى البيرميرليج الموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحيفة قوية أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو مستاءا للغاية من الإنتقادات التى يتلقاها اللاعب فى الفترة الأخيرة بعد تجربته الحالية مع النصر، خاصة أن اللاعب لم يخض سوي لقائين فقط مع العالمي فى تلك المسيرة.

ومع ذلك فإن الإنتقادات اللاذعة التى تعرض لها رونالدو بالآونة الأخيرة، قد تدفعه للعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد لإثبات كونه الأفضل فى تجربة جديدة غير اليونايتد، حتى يقوم بإيقاف الأحاديث والإدعاءات الباطلة من وسائل الإعلام العالمية.

ولا يعد هذا السبب الوحيد الذي يريد اللاعب من أجله الرحيل، بل أن هناك هدفًا أساسي آخر ما زال يراود اللاعب وهو حلم الأبطال والحفاظ على سجله كونه الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، مما يجعله يدعم تجربة نيوكاسل الحالية ويتمني نجاحها.



إتفاق مبدئي بين نيوكاسل والنصر

وأكدت بعض التقارير عن وجود مفاجأة قوية فى عقد رونالدو مع النصر، يسمح له بالرحيل عن العالمي لمدة عام على سبيل الإعارة بعد عامه الأول، شرط أن ينتقل اللاعب لنيوكاسل، حال المشاركة فى دوري الأبطال النسخة القادمة، والتواجد بمركز مؤهل لتلك البطولة فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وما زال رونالدو يؤمن بنجاح تجربة نيوكاسل، والذي يتواجد فى المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ويقدم مستوي أكثر من رائع، حيث أن الفريق يمتلك أقوي دفاع فى المسابقة هذا الموسم بعدما استقبلت شباكه 11 هدف فقط.