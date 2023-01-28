شكرا لقرائتكم خبر عن مسألة وقت.. لوكا مودريتش في النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية مفاجأة من العيار الثقيل في الأيام القليلة الماضية، بعدما أكدت اقتراب لوكا مودريتش من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

النصر الذي أشعل ميركاتو الشتاء بضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تقارير سعودية.. لوكا مودريتش نصراوي

وألمح الإعلامي الرياضي الكبير وليد الفراج، إلى حسم مجلس إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، صفقة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

وأشار الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، أن مودريتش "37 سنة"، قام بتوديع زملائه في صفوف الريال، خلال الساعات الماضية، وذلك تمهيدًا للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، قبل أقل من 24 ساعة، على إغلاق الميركاتو الشتوي في السعودية.

وفي ذات السياق ذكرت صحيفة "عكاظ" مساء أمس الجمعة بأن أسطورة كرواتيا فضل العالمي للانضمام إليه في الشتاء الحالي.

بالإضافة إلى تعليق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات": "أخيرًا.. لوكا مودريتش".

تعرف على أرقام لوكا مودريتش مع ريال مدريد 2022/2023

وفي سياق منفصل شارك صاحب الـ 37 في بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات في 22 مباراة منذ انطلاق الموسم الجديد 2022/2023، ناجحًا في إحراز خمسة أهداف والمشاركة في هدفين آخرين.